Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall beim Tanken

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Zu einem Unfall mit Blechschaden kam es am Sonntagabend an einer Tankstelle in der Lange Straße. Dort kollidierte gegen 23:15 Uhr ein Mercedes mit einem Jaguar. Nach bisherigen Feststellungen kollidierte die 56-jährige Fahrerin des Daimlers beim Rangieren an einer Zapfsäule mit dem hinter ihr befindlichen Sportwagen. An den Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden von insgesamt rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell