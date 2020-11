Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Eine 87 Jahre alte Frau wurde am Sonntagmorgen Opfer eines Handtaschenraubs. Die Seniorin war gegen 9:20 Uhr auf einem Radweg zwischen Kork und Neumühl unterwegs, als sie auf Höhe des Sportplatzes plötzlich von einem bislang Unbekannten festgehalten wurde. Der mutmaßliche Räuber, soll die Frau geschlagen und ihr ihre Handtasche entrissen haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte in einem olivgrünen Auto in Richtung B28. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der 0781 21-2820 zu melden.

