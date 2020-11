Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Kuppenheim, Sinzheim, B462 - Waghalsige Flucht, wer wurde gefährdet?

Gaggenau, Kuppenheim, SinzheimGaggenau, Kuppenheim, Sinzheim (ots)

Ein 19 Jahre alter Autofahrer und sein 19-jähriger Beifahrer hatten sich in der Nacht auf Montag eine filmreife Verfolgungsfahrt mit einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Gaggenau geliefert. Die halsbrecherische Flucht vor einer Polizeikontrolle endete letztlich in Sinzheim durch eine hinzugezogene Streifenbesatzung. Zuvor hatte der 'Verkehrsrowdy' eine ganze Palette, teils schwerwiegender Verkehrsverstöße begangen und hierbei etliche Verkehrsregeln missachtet. Letztlich ist es nur dem Zufall zu verdanken, dass kein anderer Verkehrsteilnehmer zu Schaden kam. Begonnen hatte das unrühmliche 'Katz- und-Maus-Spiel' gegen 1:00 Uhr auf der B462 in Gaggenau. Dort sollte der Fahrer eines Mini einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Die Anhaltezeichen der Streife sollten sich allerdings als vergebens erweisen. Stattdessen beschleunigte der Heranwachsende seinen Wagen stellenweise auf bis zu 120 Stundenkilometer und setzte seine Fahrt durch Kuppenheim fort, wo sein Wagen an der Einmündung Wörtelstraße/Badstraße ausbrach und kurzzeitig zum Stillstand kam. Hierbei kam es zur Kollision mit dem verfolgenden Streifenwagen, welcher durch den den Zusammenstoß an der rechten Fahrzeugfront beschädigt wurde. Mutmaßlich unbeeindruckt davon, setzte der Mini-Fahrer seine Flucht über die Murgtalstraße, Friedrichstraße und L67 in Richtung Haueneberstein fort und bog kurz vor Haueneberstein nach rechts in Richtung B3 ab. Zur Verstärkung aus der Luft wurde ein Polizeihubschrauber hinzugerufen. Mit hohem Tempo ging die waghalsige Fahrt weiter. Teilweise schnitt der 19-Jährige die Kurven, gelangte hierbei auf die Gegenfahrbahn, ignorierte das Rotlicht verschiedener Ampeln und machte auch an Einmündungen keinen Halt. Ungebremst passierte er die Querungen und fuhr auf die B500 in Richtung Baden-Baden weiter. Nach einer dort befindlichen Brücke lenkte der Mann das Fahrzeug nach rechts und fuhr entlang der B3 in Richtung Sinzheim. Auf der Weinbergstraße, an der Ecke zur Altenburgstraße, nahm die abenteuerliche Flucht durch einen dort positionierte Streifenwagen schließlich ihr Ende. Wie sich bei den folgenden Ermittlungen herausstellte, war der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung war bei ihm nicht festzustellen. Während zur Instandsetzung des Polizeifahrzeugs etwa 10.000 Euro aufgebracht werden müssen, beziffert sich der Sachschaden am Mini auf circa 5.000. Wer durch das Fahrverhalten des Mini-Lenkers gefährdet wurde, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-460 mit den Ermittlern des Verkehrsdienstes Baden-Baden in Verbindung.

