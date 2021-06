Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall am Damaschkeweg

Wuppertal (ots)

In der Nacht (30.06.2021) kam es gegen 00:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall am Damaschkeweg in Elberfeld. Ein Mercedesfahrer fuhr talwärts, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Hauswand eines Einfamilienhauses. Ein Zeuge informierte die Polizei über den Unfall. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich alle drei Fahrzeuginsassen bereits außerhalb des Mercedes. Da gegenüber den Beamten widersprüchliche Aussagen bezüglich des Unfallfahrers gemacht wurden, stellten die Polizisten den Mercedes nach der Bergung sicher. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch im Atem des 25-jährigen Fahrzeughalters und eines 29-jährigen Mitfahrers und stellten beide Führerscheine sicher. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde den beiden Männern eine Blutprobe entnommen. Eine 32-jährige Mitfahrerin sowie der 25-Jährige und der 29-Jährige verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die 77-Jährige Hausbewohnerin schlief bis zum Unfallzeitpunkt in einem Nebenzimmer und blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat Wuppertal hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (hm)

