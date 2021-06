Polizei Wuppertal

POL-W: W - Kreuzungsunfall in Barmen

Wuppertal (ots)

Auf der Kreuzung Friedrich-Engels-Allee und Fischertal kam es am 28.06.2021, um 22:30 Uhr, zu einem Unfall zweier Pkw. Ein 53-jähriger Mann aus Frankfurt am Main fuhr die Straße Fischertal in nördlicher Richtung mit seinem Audi A6, als er nach jetzigem Ermittlungsstand an einer Rotlicht zeigenden Ampel vorbei in den Kreuzungsbereich mit der Friedrich-Engels-Allee einfuhr. Dort kollidierte er mit einer Mercedes C-Klasse, die in östlicher Richtung unterwegs war. Der Mercedes-Fahrer (29) wurde leicht, seine Ehefrau (29) auf dem Beifahrersitz schwer verletzt. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei circa 30.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

