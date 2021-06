Polizei Wuppertal

POL-W: W Seniorin schwer verletzt - Wohnungsbrand in Wuppertal-Barmen

Wuppertal (ots)

Gestern (27.06.2021), gegen 20:00 Uhr, erlitt eine ältere Dame schwere Verletzungen bei einem Wohnungsbrand. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gronaustraße in Wuppertal. Die 86-jährige Bewohnerin konnte von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und das Feuer gelöscht werden. Die Frau musste einer Spezialklinik zugeführt werden. Es besteht Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und der Schadenshöhe aufgenommen. (sw)

