Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verletzter Radfahrer läuft fort - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Gestern (23.06.2021), gegen 22:10 Uhr, kam es auf der Goerdeler Straße in Solingen zu einem Unfall für den die Polizei nach Zeugen sucht. Als eine 48-Jährige mit ihrem Seat die Goerdelerstraße befuhr, kreuzte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrrad über die Fußgängerampel in Höhe der Kasinostraße ihren Weg. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich vermutlich eine Verletzung an einer Hand zu. Dann lief er aus unbekannten Gründen davon. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Ampel für die Autofahrerin zum Zeitpunkt des Unfalls Grünlicht signalisiert. Der Radfahrer ist circa 25-30 Jahre alt und circa 165 cm groß. Er hat eine schlanke Figur und trug blonde kurze Haare. Bekleidet war er mit einer weißen Sportjacke. Am Auto entstand Sachschaden. Die Polizei bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

