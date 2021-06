Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal: Mann nach Laubenbrand identifiziert

Wuppertal (ots)

Am 20.06.2021, kurz nach 23:00 Uhr, kam es in der Kleingartenanlage Springen (Obere Lichtenplatzer Straße) in Barmen zu einem Brand. Mehrere Anwohner meldeten eine brennende Gartenlaube, welche in der Folge von der Feuerwehr gelöscht wurde. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde ein verbrannter Leichnam durch die Rettungskräfte aufgefunden. Die Identität des Toten konnte im Rahmen einer Obduktion und Ermittlungen der Kriminalpolizei festgestellt werden. Es handelt sich um den 58-jährigen Besitzer der Laube. Die Todesursache sowie die Ursache für den Brand der Laube kann aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht festgestellt werden. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden oder einen Suizid liegen nicht vor. So konnte insbesondere keine Verwendung eines Brandbeschleunigers festgestellt werden. Die wahrscheinlichsten Ursachen für das Brandgeschehen sind ein Unfall oder ein technischer Defekt.

