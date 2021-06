Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht - Hoher Sachschaden - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern (22.06.2021), gegen 23:55 Uhr, ereignete sich in Wuppertal eine Unfallflucht. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang Unbekannter rammte mit seinem Fahrzeug vier geparkte Autos, die in der Bouterwekstraße geparkt standen und entfernte sich vermutlich in Richtung Kirchhofstraße. An den beschädigten Fahrzeugen, die rechts und links der Fahrbahn parkten (Chevrolet, Ford, Opel, Audi) entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 14.500 Euro. Die Polizei bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

