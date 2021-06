Polizei Wuppertal

POL-W: W - Fahrradunfall auf der Sambatrasse

Wuppertal (ots)

Auf der Sambatrasse in Elberfeld kam es am 19.06.2021, gegen 21:00 Uhr, zu einem Fahrradunfall. Ein 60-jähriger Mann fuhr auf der Sambatrasse in nordöstlicher Richtung, als er auf eine Gruppe von Fahrradfahrern aufschloss. Während des Überholvorgangs berührten sich das Fahrrad des 60-Jährigen und das Fahrrad eines 52-jährigen Mannes, der daraufhin stürzte und schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. (jb)

