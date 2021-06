Polizei Wuppertal

POL-W: W Nach einer Vielzahl von Bränden in Wuppertal-Ronsdorf - Polizei greift Verdäch-tigen in Tatortnähe auf - Staatsanwaltschaft erwirkt Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Nach einer Vielzahl von Bränden in Wuppertal-Ronsdorf führte die Polizei Wuppertal verstärkt nächtliche Streifen durch. Hierbei konnte am 18.06.21 gegen 1.10 Uhr ein Mann entdeckt werden, der sich ständig sichernd umsah und sich einer Altpapiertonne näherte, die vor dem Gemeindehaus der Reformierten Gemeinde in der Kurfürsten-straße abgestellt ist. Als von dort aus Brandgeruch und Rauch aufstieg erfolgte der polizeiliche Zugriff. Der 20 Jahre alte Wuppertaler hielt hierbei noch ein Feuerzeug in der Hand. In der Nähe des Einsatzortes konnte durch Anwohner und weitere Polizei-beamte fast zeitgleich eine weitere brennende Altpapiertonne aufgefunden werden, die unmittelbar an einer Hauswand stand und das Gebäude an sich in Brand zu setzen drohte. Die alarmierte Feuerwehr löschte beide Brände. Bei der Auswertung des Mobiltelefons des Beschuldigten konnten Bildmaterial und andere Dateien aufgefunden werden, die auf weitere Brandlegungen durch den Beschuldigten hindeuten. So ist er inzwischen ebenfalls dringend tatverdächtig, in den frühen Morgenstunden des 13.04.21 im Bereich einer Tankstelle in der Staubenthaler Straße in Wuppertal eine Papiertonne angezündet zu haben, wodurch insgesamt drei in der Nähe abgestellte PKW in Brand gerieten. Weiterhin dürfte er in der Nacht vom 19. auf den 20.05.21 eine im Talsperrenwald Wuppertal-Ronsdorf gelegene Holzhütte in Brand gesetzt haben, die nahezu vollständig abbrannte. Die durch die Polizei informierte Staatsanwaltschaft Wuppertal beantragte daraufhin einen Haftbefehl bei dem zuständigen Amtsgericht. Der Ermittlungsrichter ordnete daraufhin die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an. Die umfangreichen Er-mittlungen - auch zu weiteren Brandlegungen in Wuppertal in den vergangenen Monaten - dauern an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell