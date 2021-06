Polizei Wuppertal

POL-W: W Randalierer griff Polizeikräfte in Vohwinkel an

Wuppertal (ots)

An der Bahnstraße in Vohwinkel kam es gestern (17.06.2021), gegen 20:25 Uhr, zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 25-Jähriger riss wiederholt die Tür eines Streifenwagens auf und schrie die Polizisten lauthals an. Die Beamten erteilten dem jungen Mann einen Platzverweis, woraufhin er die Polizisten mit einer Bierflasche und einer Bierdose schlug. Der Randalierer wurde zu Boden gebracht und dort mittels Handfesseln fixiert. Der 25-Jährige leistete weiter massiven Widerstand und beleidigte die Beamten fortlaufend. Nach Eintreffen weiterer Polizeikräfte konnte der junge Mann in ein Polizeifahrzeug verbracht und in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (hm)

