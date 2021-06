Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung "Explosionsartiges Geschehen in einem Mehrfamilienhaus"

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei dürfte es sich bei dem Explosionsgeschehen in der Heckinghauser Straße um ein fahrlässiges Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit anschließendem Brandgeschehen handeln. (Siehe Pressemitteilung "Explosionsartiges Geschehen in einem Mehrfamilienhaus" vom 15.06.2021. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4942813) Die Explosion einer handelsüblichen 11kg Gasflasche dürfte durch eine unsachgemäße Handhabung des 35-jährigen Bewohners der betroffenen Wohnung herbeigeführt worden sein. Im Zuge der Explosion sowie dem nachfolgenden Brandgeschehen wurden sieben Personen leicht verletzt. Sie mussten ambulant in Krankenhäusern versorgt werden. Das Haus bleibt weitestgehend bewohnbar und ist nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei und eines Sachverständigen wieder freigegeben worden. Die Brandwohnung des mutmaßlichen Verursachers und die Nachbarwohnung sind aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht mehr bewohnbar.

