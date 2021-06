Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mehrere Reifen in Solingen zerstochen

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (15./16.06.2021) zerstachen Unbekannte auf der Bismarckstraße und der Vorländerstraße in Solingen mehrere Reifen an geparkten Fahrzeugen.

Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 06:30 Uhr beschädigten die Unbekannten an insgesamt sechs Fahrzeugen die Reifen.

Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Zeugen der Geschehnisse werden gebeten sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt diese unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell