Polizei Wuppertal

POL-W: W - 7-Jährige läuft in Elberfeld vor Auto

Wuppertal (ots)

In der Straße Vogelsaue ist am 19.06.2021, um 11:20 Uhr, ein 7-jähriges Mädchen vor ein Auto gelaufen und wurde verletzt. Das Mädchen lief zwischen zwei parkenden Autos hindurch, um die Straße zu überqueren. Eine 64-jährige Frau fuhr mit ihrem Ford Ka die Straße Vogelsaue in östlicher Richtung. Sie konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Das Mädchen wurde durch die Rettungskräfte zur stationären Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. (jb)

