POL-W: W Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am 23.06.21, gegen 17:12 Uhr, befuhr eine 67jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Nächstebrecker Straße in südliche Richtung talwärts. Im Fahrzeug befand sich zudem die 36jährige Beifahrerin. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß sie gegen eine dortige Verkehrsinsel. Danach kam sie im Grünstreifen an einer Steigung zum Stillstand.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Airbags ausgelöst. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste in einem Wuppertaler Krankenhaus stationär behandelt werden. Darüber hinaus wurde auch die Beifahrerin leicht verletzt. Der PKW wurde im Frontbereich stark defomiert. Auch die Verkehrsinsel wurde beschädigt, darüber hinaus entstand Flurschaden.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde der PKW sichergestellt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Nächstebrecker Straße zeitweise gesperrt werden.

