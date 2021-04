Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.04.2021.

Peine (ots)

Polizei führt eine Brandursachenermittlung durch.

Ilsede, Bierstraße, Gemeinschaftsunterkunft, 25.04.2021, 15:30 Uhr.

Gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Ausbruch eines Feuers in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Ortschaft Groß Lafferde. Nach dem Eingang des Notrufes wurden unverzüglich Kräfte der Polizei und der freiwilligen Feuerwehren der Ortschaften Ilsede, Ölsburg, Oberg, Gadenstedt, Groß Bülten und Groß Lafferde entsandt. Bereits beim Eintreffen konnten die Rettungskräfte eine starke Rauchentwicklung aus dem Fenster eines Obergeschosses feststellen. Die Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Durch eine professionelle Brandbekämpfung der Ortswehren konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Zur Brandursachenermittlung entsandte die Polizei Spezialisten der Tatortgruppe aus Salzgitter. Entsprechende Zeugenvernehmungen sind ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Täter flüchteten offensichtlich ohne Beute.

Peine, Caroline-Herschel-Straße, 25.04.2021 ohne genaue Zeitangabe.

Derzeit unbekannte Täter hatten eine Zugangstür zu einem Lagerraum gewaltsam geöffnet und sich hierdurch einen widerrechtlichen Zugang in einen Lagerraum verschafft. Weiterhin wurde ein Münzautomat aufgebrochen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz.

Lengede, Stettiner Ring, 25.04.2021, 20:40 Uhr.

Die Beamten konnten in einem Wohnhaus 16 Erwachsene und mehrere Kinder antreffen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass mindestens 8 angetroffene Personen einem fremden Hausstand angehörten. Diesbezüglich wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell