Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 24.04.2021 - 25.04.2021, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

In den gestrigen Abendstunden kam es zwischen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus im Ütschenkamp in Salzgitter zu Streitigkeiten, welche ein zweifaches Einschreiten der Polizei erforderten. Im ersten Fall konnte sich das Opfer noch in die Wohnung flüchten, sodass ein Gewaltdelikt verhindert wurde. Kurze Zeit später wurde das Opfer jedoch erneut bedrängt und nutzte zur Verteidigung ein Tierabwehrspray, wodurch neben dem Täter auch weitere Nachbarn verletzt wurden. Letztlich wurde die Situation durch die eingesetzten Beamten beruhigt. Gegen Täter und Opfer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei Salzgitter einen Hinweis auf eine männliche Person in der Chemnitzer Straße, von welcher ein erheblicher drogentypischer Geruch ausgehe. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten mehrere Kleinmengen sicherstellen, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich dabei um Marihuana handelt. Gegen den 19-Jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Ein Zeuge meldete am gestrigen Mittag eine Verkehrsteilnehmerin, welche auffällig in Schlangenlininen auf der Kattowitzer Straße fahren würde. Durch eine Streifenbesatzung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt konnte der Pkw letztlich kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 73-Jährige Fahrzeugführerin unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde gegen die Beschuldigte eingeleitet.

Um 00:20 Uhr in der Nacht zum Sonntag wurde auf der Nord-Süd-Straße ein 33-Jähriger Fahrzeugführer durch eine Streifenbesatzung der Polizei Salzgitter kontrolliert. Auch bei diesem bestätigte sich der Anfangsverdacht einer alkoholbeeinflussten Verkehrsteilnahme. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

