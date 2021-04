Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 23.04.2021 - 24.04.2021, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Freitag, 23.04.2021, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr: Körperverletzung

In den Nachmittagsstunden des gestrigen Freitags wurde die Polizei Salzgitter zu Streitigkeiten in die Straße Wolfsbleek gerufen. Es stellte sich heraus, dass ein Streit zwischen Lebenspartnern eskaliert war, wobei zumindest in einem geschilderten die Lebensgefährtin mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen wurde. Entsprechende Verletzungen im Gesichtsbereich korrespondieren mit den Verdachtsmomenten. Gegen den Lebensgefährten wurde eine Strafverfahren eingeleitet.

Freitag, 23.04.2021, 19:25 Uhr: Brandstiftung Kreisstraße 9, Bruchmachtersen

In den Abendstunden des gestrigen Freitags wird der Polizei Salzgitter ein brennender Roller auf einem Feldweg angrenzend zur Kreisstraße 9 im Ortsteil Bruchmachtersen gemeldet. Die durch das Feuer verursachten Beschädigungen ließen eine Identifizierung des Rollers bis dato nicht zu. Der Sachschaden wird auf 500,00 Euro geschätzt. Zeugen sowie der ebenfalls noch unbekannte Geschädigte werden gebeten sich unter 05341/ 18970 bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt zu melden.

Samstag, 24.04.2021, gegen 02:20 Uhr: Sachbeschädigungen an Kfz

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bis dato unbekannte Täter mehrere Glasscheiben von geparkten Pkw in der Schubertstraße in Salzgitter-Lebenstedt. Insgesamt entstand erheblicher Sachschaden an den Pkw. Der oder die Täter hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt. Zeugen werden gebeten sich unter 05341/ 18970 bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt zu melden.

Freitag, 23.04.2021, 22:00 Uhr: Verkehrskontrolle John-F.-Kennedy Straße

Durch eine Streifenbesatzung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt wurde am Freitagabend ein 23-Jähriger Kraftfahrzeugführer in der John-F.-Kennedy-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen für einen vor Fahrantritt erfolgten Drogenkonsum bei dem Fahrzeugführer fest. Durch einen Urin-Vortest bestätigte sich der Verdacht. Es wurde eine Blutprobenentnhame veranlasst sowie ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

