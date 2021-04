Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.04.2021.

Sachbeschädigung durch Feuer.

Salzgitter, Lebenstedt, Am Flachen Meer, 21.04.2021, 22:10 Uhr.

Derzeit unbekannte Täter hatten den Inhalt eines Kunstoffcontainers in Brand gesetzt. Der für Kunststoffmüll ausgelegte Behälter stand mehrere Meter entfernt von einem Mehrfamilienhaus. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzgitter war zur Brandbekämpfung eingesetzt. Es entstand ein Schaden in niedriger dreistelliger Höhe. Hinweise zu den Verursachern sind bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970 zu richten.

