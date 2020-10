Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Unbekannter macht sich an Zigarettenautomaten zu schaffen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am frühen Donnerstagmorgen gegen 2:50 Uhr mit Hilfe eines Trennschleifers und eines Brecheisens einen Zigarettenautomaten in der Marktstraße aufzubrechen. Eine Zeugin beobachtete, wie er sein Vorhaben plötzlich abbrach, sein Werkzeug in einer mitgeführten schwarzen Tasche verstaute und zu Fuß weglief. Die verständigte Polizei leitete sofort die Fahndung ein. Diese blieb leider ohne Erfolg. An dem Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Der Unbekannte soll ca.180 cm groß, von normaler Statur und mit einer olivgrünen Jacke mit Kapuze und schwarzer Hose bekleidet gewesen sein. Außerdem soll er einen schwarzen Mundschutz getragen und eine schwarze Tasche mit sich geführt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/3418-0 entgegen.

