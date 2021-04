POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.04.2021.

Polizei Salzgitter

Verursacher eines Verkehrsunfalls stand unter Alkoholeinfluss.

Peine, Stahlwerkbrücke in Fahrtrichtung Woltorfer Straße, 21.04.2021, 12:40 Uhr.

Der 44-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr die Stahlwerkbrücke in Richtung Woltorfer Straße. Hierbei übersah er offensichtlich den an der Lichtsignalanlage der Kreuzung zur Woltorfer Straße anfahrenden 49-jährigen Fahrer eines Pkw und fuhr diesem auf. Es kam zu einer Beschädigung an beiden Fahrzeugen, eine Schadenshöhe wird ermittelt. Der Fahrer des Pkw erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Lkw unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Führerschein des Verursachers fest.

Fahrer eines Elektroroller beging mehrere Verkehrsstraftaten.

Edemissen, Peiner Straße, 21.04.2021, 15:00 Uhr.

Der 33-jährige Fahrer eines Elektroroller wurde von den Beamten der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung des Mannes konnte ermittelt werden, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für das Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und leiteten entsprechende Ermittlungsvorgänge ein.

