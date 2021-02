Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Am Sonntagabend versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Montessoristraße einzubrechen. Zwischen 18 Uhr und 21:30 Uhr betraten die Einbrecher auf unbekannte Weise das Wohnhaus. Anschließend versuchten sie im obersten Geschoss eine Wohnungseingangstür aufzuhebeln. Die Täter schafften es jedoch nicht die Tür zu öffnen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell