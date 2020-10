PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autobahn 66 nach Verkehrsunfall kurzzeitig gesperrt

Wiesbaden (ots)

Am Sonntag, 25.10.2020 um 17:35 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Rüdesheim ein Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein Pkw Mercedes-Benz ca. 200 Meter vor der Anschlussstelle Wiesbaden Mainzer Straße aus Unachtsamkeit auf einen Pkw Audi auf. Der 83-jährige Unfallverursacher aus dem Mercedes, sowie seine 84-jährige Mitfahrerin, wurden dadurch leichtverletzt und kurzzeitig in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt. Beide Personen stammen aus Kaiserslautern.

Auch die zwei Fahrzeuginsassen aus dem Pkw Audi, eine 24-Jährige und ihr 29-jähriger Begleiter aus Bad Kreuznach wurden durch den Auffahrunfall leichtverletzt.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. In der Folge war die A66 zwischen den Anschlussstellen Wiesbaden-Erbenheim und Mainzer Straße während der Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt.

