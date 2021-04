Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.04.2021.

Salzgitter (ots)

Nötigung im Straßenverkehr, Körperverletzung, Beleidigung.

Salzgitter, Beinum, Zollhausstraße, 20.04.2021, 20:55 Uhr.

Nach Aussage des 20-jährigen Zeugen und Geschädigten sei dieser zur Tatzeit auf der Bundesstraße 248 aus Lobmachtersen kommend in Fahrtrichtung Beinum gefahren. Kurz vor der Ortschaft Beinum habe sich von hinten dem Geschädigten ein schwarzer SUV genähert und sei sehr dicht auf das nunmehr vorausfahrende Fahrzeug des Geschädigten aufgefahren. Nachdem der Vorausfahrende seine Geschwindigkeit reduzieren musste, habe der Fahrer des SUV zum Überholen angesetzt. Nach dem Überholvorgang habe der SUV stark abgebremst. Der Fahrer des Pkw musste, um einen Unfall zu verhindern, auf die Gegenfahrbahn fahren. Im weiteren Verlauf der Fahrt habe der Fahrer des SUV den 20-jährigen Fahrer derart ausgebremst, dass dieser anhalten musste. Bei einem späteren Streitgespräch zwischen dem Verursacher und dem Geschädigten habe der Fahrer des SUV seinen Kontrahenten beleidigt und ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag wurde der Mann im Gesicht verletzt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Polizei führte eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Salzgitter, Üfingen Richtung Steterburg, L 615, 20.04.2021, 07:30-10:30 Uhr.

Wie bereits angekündigt wurde, führte die Polizei zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine Geschwindigkeitsüberwachung in einer 70 km/h-Zone durch. Bei fast 600 gemessenen Fahrzeugen konnten insgesamt 76 Überschreitungen festgestellt werden. Zwei Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der negative Spitzenwert lag an diesem Tag bei 117 km/h. Die Polizei kündigt weitere Messungen an.

