Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den Zeitraum vom 06.11.2020, 12 Uhr bis zum 08.11.2020, 11 Uhr

PeinePeine (ots)

Sachbeschädigung durch Graffitti Am 08.11.2020 gegen 1 Uhr kam es im Bereich der Schwicheldter Straße zu einer Sachbeschädigung durch Graffitti auf einem Firmengelände. Es entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 800 Euro. Im Rahmen der Fahndung konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten zwei junge Männer gestellt werden, die entsprechende Farbdosen und Utensilien mit sich führten. Gegen die beiden Männer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet werden.

Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht Am 08.11.2020 um 01:15 Uhr befuhr ein 29jähriger den Saarlandring in 31228 Peine. Während der Fahrt beschädigte er mindestens zwei am Fahrbahnrand geparkte PKW und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dies wurde durch einen Zeugen beobachtet. Der Verursacher konnte angetroffen werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab, dass der Mann unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der Test ergab einen Wert von 1,35%. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Einbruch in Einfamlienhaus Im Zeitraum zwischen dem 06.11.2020, 10:30 Uhr und 07.11.2020, 08:30 Uhr kam es in der Mittelstraße in Ilsede zu einem Einbruch in ein Einfamlienhaus. Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Fenster im rückwärtigen Bereich aufgehebelt. Im Haus wurden die Räumlichkeiten durchsucht, es wurde Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Wildschwein "spielt wilde Sau" Am 07.11.2020 gegen 14 Uhr wurde durch Anwohner der Herderstraße in Ilsede gemeldet, dass ein Wildschwein in den Nachbargarten gelaufen sei. Nachdem das Wildschwein zunächst über den Zaun in einen weiteren Garten gesprungen war, randalierte es kurz im Garten, dann lief es durch eine geschlossene Terrassentür in das Wohnhaus und schreckte dort die Bewohner auf. Die Glasscheibe der Terrassentür ging dabei zu Bruch. Im Garten wurde das Wildschwein durch den zuständigen Jagdpächter erlegt. Das Wildschwein, das nicht sofort tot war, lief noch in einen Gartenteich, verwüstete diesen leicht und verstarb dann in dem Teich.

Körperverletzung Am 06.11.2020 um 22:30 Uhr kam es in der Braunschweiger Straße in Peine zu einer Körperverletzung. Ein 40jähriger wurde von zwei bislang unbekannten Tätern mit den Fäusten in das Gesicht geschlagen und durch einen Kniestoß in den Bauchraum leicht verletzt.

Diebstahl aus PKW Am 06.11.2020 um 11:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Celler Straße zu einem Diebstahl. Hier wurde der Geschädigte durch eine unbekannte männliche Person angesprochen und nach Wechselgeld für den Einkaufswagen gefragt. Während des Geschädigte abgelenkt wurde wurde die auf dem Beifahrersitz abgelegte Geldbörse entwendet. Diebstahl aus Einkaufswagen Am 06.11.2020 um 17:00 Uhr wurde in einem Supermarkt in der Daimlerstraße eine Geldbörse entwendet, die sich in einer Tasche in einem Einkaufswagen befand. Ein bislang unbekannter Täter nutzte hier den unbeobachteten Moment und entfernte sich unerkannt.

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am 06.11.2020 wurde Im Forstkamp in Peine um 10:43 Uhr ein 24jähriger mit einem e-scooter kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass für den scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Der 24jährige stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 06.11.2020 um 16:30 Uhr wurde auf der Hildesheimer Straße in Vechelde ein 22jähriger mit einem Kleinkraftrad kontrolliert. Der Fahrer war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren wurden eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am 06.11.2020 um 16 Uhr wurde in Wendeburg, Hoher Hof, ein 15jähriger mit einem Kleinkraftrad kontrolliert. Der 15jährige konnte weder eine Fahrerlaubnis noch eine gültige Versicherung vorlegen. Dem 15jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, das Kleinkraftrad wurde sichergestellt, entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht Am 06.11.2020 zwischen 00:00 Uhr und 07:30 Uhr fuhr vermutlich ein LKW mit Anhänger beim Linksabbiegen gegen den Grundstückszaun des Geschädigten. Am Zaun sowie an einem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

