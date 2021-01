Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Von der Fahrbahn abgekommen und auf ein Hauseck geprallt (13.01.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen hat sich in der Straße "Fritz-Reichle-Ring" ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 8.000 Euro ereignet. Gegen 07.45 Uhr bog ein 32-jähriger Fahrer eines VW Passat von der Schellenbergstraße kommend in die Straße "Fritz-Reichle-Ring" ab und rutschte aufgrund der winterglatten Fahrbahn in eine Hausecke. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

