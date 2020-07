Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall auf der B37

Hochspeyer/Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Bei einem Überholmanöver ist es am Freitagvormittag auf der B37 zwischen Frankenstein und Hochspeyer zu einem Unfall gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte ein Motorradfahrer, der in Richtung Hochspeyer fuhr, kurz vor 11 Uhr einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Trotz durchgezogener Linie setzte der 29-jährige Biker mit seiner 900er Kawasaki zum Überholen an - im gleichen Moment wollte der 41-jährige BMW-Fahrer die Straße verlassen und nach links abbiegen.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer dem Pkw gegen das Heck prallte. Der Biker stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit Verdacht auf mehrere Knochenbrüche per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach den jetzigen Erkenntnissen nicht. Der Autofahrer erlitt einen Schock, blieb darüber hinaus aber unverletzt.

An Pkw und Motorrad entstand Sachschaden, wobei das Motorrad einen Totalschaden erlitten haben dürfte. Der Gesamtschaden liegt bei etlichen tausend Euro.

Die B37 war wegen der Rettungsmaßnahmen, der Landung des Hubschraubers und der Unfallaufnahme für rund eineinhalb Stunden gesperrt. |cri

