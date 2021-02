Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 21. Februar 2021, 12.00 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Damme den Vechtaer Weg in Richtung Kirchstraße mit einem Motorcross-Kraftrad. An dem Fahrzeug war kein Kennzeichen angebracht und es bestand kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Visbek- Diebstahl von Fahrzeugbatterien

Zwischen Mittwoch, 17. Februar 2021, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 18. Februar 2021, 08.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Straße Bloge und entwendeten von einer noch nicht zugelassenen Zugmaschine des Herstellers DAF zwei Fahrzeugbatterien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek entgegen, Tel.: 04445-95047-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell