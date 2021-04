Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 23.04.21 für den LK Peine

Peine (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Peine, Jägerstraße, 22.04.21, 18:50 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Donnerstagabend der 51 Jahre alte Fahrer eines Pkw auf der Jägerstraße kontrolliert. In der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,69 Promille. Daher veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des Fahrers sicher. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol ein.

Verkehrsunfall in Peine

Peine, Friedrich-Ebert-Platz, 22.04.21, 17:10 Uhr

Die 53 Jahre alte Fahrerin eines Pkw befuhr am Donnerstag den Friedrich-Ebert-Platz in Richtung der Neuen Straße. Von links fuhr der 32-jährige Fahrradfahrer plötzlich zwischen zwei Pkw durch auf die Straße und missachtete die Vorfahrt der Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Fahrradfahrer verletzt, sodass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Pkw entstnd ein Schaden in Höhe von 2000 EUR.

