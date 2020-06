Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Straßenhaus (ots)

Am 19.06.2020 in der Zeit von 13:45 Uhr bis 14:20 Uhr parkte die Geschädigte Ihren PKW, Marke Mercedes, auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Straßenhaus. Der PKW wurde in diesem Zeitraum durch einen unbekannten PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich bei dem PKW des Unfallverursachers um ein blaues Fahrzeug handeln.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

