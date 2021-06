Polizei Wuppertal

POL-W: W Sicheres Radfahren - Polizei bietet Trainings und Tipps

Wuppertal (ots)

Wir wollen, dass alle sicher ankommen. Im vergangenen Jahr fiel das Radfahrtraining in vielen Grundschulen pandemiebedingt aus. Umso wichtiger ist es, unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer zu schulen und ihnen die Gefahren im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr näher zu bringen. Die Polizei bietet deshalb in den Sommerferien in Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal Trainings in der Jugendverkehrsschule in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr an den folgenden Tagen an: - Di., 06.07.2021 - Do., 08.07.2021 - Di., 13.07.2021 - Do., 15.07.2021 - Di., 20.07.2021 - Di., 27.07.2021 - Do., 29.07.2021 - Di., 03.08.2021 - Do., 05.08.2021 - Di., 10.08.2021 - Do., 12.08.2021 - Di., 17.08.2021 Herzlich willkommen sind auch Erwachsene, die ihr neues Fahrrad oder Pedelec ausprobieren möchten oder nach längerer Abstinenz ein wenig unsicher im Umgang mit ihrem Fahrzeug sind. Voraussetzungen sind ein eigenes Fahrrad und der Fahrradhelm. Kinder müssen von Erziehungsberechtigten begleitet werden. Zur Wahrung der Corona-Regeln sind Voranmeldungen per E - Mail an Verkehrsunfallpraevention.Wuppertal@polizei.nrw.de erforderlich. Das Gelände der Jugendverkehrsschule befindet sich in Wuppertal - Vohwinkel an der Ehrenhainstraße 110. (sw)

