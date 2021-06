Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Fassadenbrand in der Eschbachstraße

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 29.06.2021, gegen 00:45 Uhr, kam es in der Eschbachstraße zu einem Brandgeschehen. Nachbarn meldeten den Brand eines Sperrmüllhaufens, der auf die Fassade und einige Fenster des Hauses übergriff. Zwei Bewohner konnten durch die Polizei unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Ein weiterer wurde durch die Feuerwehr aus seiner Wohnung ins Freie gebracht. Er erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 bis 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (jb)

