Polizei Wuppertal

POL-W: W - Auto kommt in Elberfeld von der Straße ab

Wuppertal (ots)

Am 30.06.2021, um 00:00 Uhr, kam es auf der Tannenbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann aus Cronenberg fuhr mit seinem schwarzen BMW 1er die Tannenbergstraße in Richtung Hoeftstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Der Wagen kam erst an einem Ampelmast zum Stehen. Im Zuge des Unfallgeschehens verletzte sich der Cronenberger leicht. Der Sachschaden liegt bei circa 9.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

