POL-FR: Winden: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.04.2021, gegen 17:50 Uhr, begegneten sich auf der B 294, etwa zwischen Ortsausgang Oberwinden und dem neuen Tunnelportal am "Brand", zwei Lkw. An einer engen Stelle streiften sich die beiden Außenspiegel der großen Fahrzeuge und gingen beide zu Bruch. Aufgrund der verbauten Technik können derartike Beschädigungen schnell einen Schaden von mehreren hundert Euro bedeuten. Nachdem die beiden Fahrer zunächst kurz angehalten und unterhalten hatten, war nach Angaben des einen Fahrers der Andere offenbar uneinsichtig und verließ vor Verständigung der Polizei die Unfallörtlichkeit ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der nun gesuchte Lkw der Marke Mercedes fuhr in Richtung Elzach, war weiß und zog einen ebenfalls weißen Anhänger. Der Fahrer dieses Lkw soll etwa um die 45 Jahre alt und stämmig sein. Er trug kurz rasiertes Kopfhaar.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681-4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

