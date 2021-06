Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnsitzloser sonnt sich auf Terrasse

Mainz-Oberstadt (ots)

Eine Überraschung erlebte der 25-jährige Stiefsohn der Hausbesitzerin am Mittwochabend als er in deren urlaubsbedingter Abwesenheit die Blumen gießen wollte. Beim Betreten des Grundstücks, das wegen einer angrenzenden Baustelle derzeit nicht komplett umzäunt ist, sieht er einen Mann, der seelenruhig in einem Liegestuhl auf der Terrasse die Sonne genießt. Da der 65-jährige Wohnsitzlose seinen gemütlichen Platz partout nicht aufgeben möchte, wird die Polizei hinzugerufen. Erst auf deren Zureden hin entfernt sich der ungebetene Gast schließlich widerwillig von dem Grundstück. Mit im Gepäck nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell