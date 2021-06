Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nach Brand in Hochhaus - 46-Jähriger aus Mainz in Untersuchungshaft Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz-Gonsenheim (ots)

Im Zusammenhang mit dem Brand in einem Hochhaus im Stadtteil Mainz-Gonsenheim, wurde der 46-jährige Tatverdächtige am Dienstagvormittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mainz vorgeführt. Gegen den Beschuldigten, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, besteht der dringende Tatverdacht der schweren Brandstiftung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 46-Jährige verhindern, dass bei der anstehenden Wohnungsräumung die Einrichtungsgegenstände aus der Wohnung seiner verstorbenen Bekannten, in anderen Besitz übergehen. Hierzu entzündete er am Montagmorgen ein Feuer in der Wohnung im 14. Obergeschoss des Hochhauses. Vom Ermittlungsrichter wurde die Untersuchungshaft angeordnet und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Derzeit erfolgen weitere Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort. Zur Unterstützung der Brandermittler der Mainzer Kriminalpolizei, wird ein Gutachter des Landeskriminalamts eingesetzt.

