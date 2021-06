Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210607-4-pdnms neuartige Betrugsmasche, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Zurzeit macht in Eckernförde eine neuartige Betrugsmasche die Runde. In diesen Fällen werden den Anrufern mitgeteilt, dass sie einen hohen Bargeldpreis gewonnen haben. Um an die Auszahlung des Gewinnes zu gelangen, müssen sie lediglich noch Google Play Karten kaufen und die darauf stehenden Codes übermitteln. In bisher zwei der Polizei bekannten Fällen wurden ein 73 Jahre alter und ein 82jähriger Eckernförder Opfer dieser Betrugsmache. In einem Fall betrug der Schaden 33.000EUR und in dem andern Fall 6.300EUR. Die Polizei warnt eindringlich davor, derartige Gewinnversprechen anzunehmen. Auch die Verkäufer*innen von Google-Play-Karten werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, sofern insbesondere ältere Mitmenschen in großen Men-gen derartige Karten kaufen.

