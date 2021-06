POL-NMS: 210607-4-pdnms Zeugenaufruf, gefährliche Körperverletzung, Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster/Bereits am 30.05.21 um 20.10 Uhr kam es in Neumünster, Bahnhofstraße in Höhe der Unterführung zur Friedrichstraße zu einer Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt gewesen waren. Ein 28 Jahre alter Neumünsteraner befuhr mit seinem E-Roller die Örtlichkeit, als er zunächst von einer männlichen Person angehalten wurde. Schnell kamen weiteren Personen hinzu. Nach den verbalen Streitigkeiten wurde er von mehreren Personen geschlagen. Die Person, die ihn angesprochen hatte, wird wie folgt beschrieben: 175 cm groß, männlich, Bart, schwarzes Basecap (Schirm nach hinten gedreht), schwarze Oberbekleidung und Hose, weiße Schuhe. Zeugen, die Angaben zur Tataufklärung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neumünster unter der Tel.: 04321/9451111 zu melden.

