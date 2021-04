Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nordhorn

Gescher - Drogen mit der Post verschickt

Drei Festnahmen

Bild-Infos

Download

Nordhorn / Gescher (ots)

Über einhundert Postsendungen mit harten Drogen haben drei Nordhorner pro Woche in verschiedene Briefkästen eingeworfen. Die Tatverdächtigen, zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahre sowie eine 27-jährige Frau, sollen dies bereits seit gut einem Jahr getan haben. Das ist das Ermittlungsergebnis des Kriminalkommissariats 11 in Borken. Einen Briefkasten in Gescher-Hochmoor hatte die Tätergruppe genutzt: So kam es dazu, dass sich Borkener Fahnder mit dem Fall befassten. Am Montag (26.04.2021) klickten dann die Handschellen. Nachdem das Trio erneut Drogen aus den Niederlanden geholt hatte, schlugen die Ermittler zu. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten neben circa 38 kg Amphetaminen und 2,8 kg Cannabis und MDMA-Drogen auch einen professionell genutzten Arbeitsbereich zur Portionierung, Verpackung und anschließenden Versendung von großen Mengen Betäubungsmitteln. Gegen die geständigen Nordhorner ergingen Untersuchungshaftbefehle, wobei einer unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Die Ermittlungen der Kripo Borken dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell