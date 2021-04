Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrrad aus Schaufenster gestohlen

Gronau (ots)

Durch einen lauten Knall und klirrendes Glas wurden am frühen Freitagmorgen Zeugen geweckt. Unbekannte hatten um 05.15 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäfts an der Enscheder Straße eingeworfen. Dahinter stand ihre spätere Beute ausgestellt: Mit einem Pedelec vom Typ Gazelle Ultimate C380 flüchteten die Täter. Besonderheiten des blauen Rades sind eine stufenlose Schaltung und ein Riemenantrieb. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

