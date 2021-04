Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Baucontainer aufgebrochen

Gescher (ots)

An vier Baucontainern haben sich Unbekannte in Gescher zu schaffen gemacht. Die auf einer Baustelle an der BAB A31 stehenden mobilen Umkleidekabinen, Lager- oder Sozialräume versuchten die Täter aufzubrechen, wobei es nur bei einem gelang. Ob die Einbrecher Beute machten, ist unklar. Das Geschehen hat sich zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 10.00 Uhr, zugetragen. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell