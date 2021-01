POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden

Polizeidirektion Pirmasens

Zeit: 18.01.2021 gegen 15:10 Uhr. Ort: Zweibrücken, Kreuzungsbereich Landauer Straße / Molitorstraße / Saarland-straße. SV: Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Landauer Straße stadtauswärts. An der Kreuzung Landauer Straße / Molitorstraße / Saarlandstraße missachtete er nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines ebenfalls 30-jährigen Mannes, der nach jetzigem Ermittlungsstand bei Grünlicht von der Molitorstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren war, um diesen geradeaus in Richtung Saarlandstraße zu überqueren. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 12-jähriges Mädchen im Wagen des 30-Jährigen, für den die Ampel Grün gezeigt hatte, leicht verletzt. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 20.000 EUR. Kräfte der Bereitschaftspolizei, die in anderer Sache die Polizeiinspektion Zweibrücken unterstützten, regelten kurzzeitig den Verkehr an der Unfallstelle. | pizw

