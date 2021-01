Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gegen das Waffengesetz

Zweibrücken (ots)

Zeit: 16.01.2021 gegen 21:00 Uhr. Ort: Zweibrücken, Thomas-Mann-Straße, Sportplatz der Thomas-Mann-Schule. SV: Ein junger Mann wurde dabei beobachtet, wie er in Begleitung einer zweiten Person von der Thomas-Mann-Straße auf den Parkplatz Lerchenstraße/Römerstraße ging und dabei eine Handfeuerwaffe in die Luft hielt, die den Anschein erweckte, eine echte Schusswaffe zu sein. Die sofort hinzugeeilte Funkstreifenbesatzung traf die beiden jungen Männer (18 und 17 Jahre alt) im Fahrzeug sitzend an - sie gaben sich ahnungslos. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte in der Mittelkonsole eine Softair-Pistole aufgefunden werden, die einer Pistole der Marke Glock täuschend echt nachempfunden ist. Sie wurde sichergestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass der 18-Jährige offenbar der Waffenbesitzer ist und zuvor mit der Pistole auf dem Sportplatz der Thomas-Mann-Schule in die Luft geschossen hatte. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet, da er nicht im Besitz eines zum Führen der Pistole erforderlichen Waffenscheins ist. Da das In-die-Luft-Schießen ebenfalls verboten ist, wurde zusätzlich ein Bußgeldverfahren wegen Schießens außerhalb von Schießstätten eingeleitet. | pizw

