Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Fitnessgeräte aus Lagerhalle gestohlen - Zeugenaufruf

Gießen (ots)

Fernwald:

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in Fernwald-Steinbach nach Zeugen. Die Unbekannten brachen zwischen 16.00 Uhr am Freitag (05. März) und 11.05 Uhr am Sonntag (07. März) in das Gebäude in der Hauptstraße ein und durchsuchten es anschließend. Aus der Halle fehlen nun mehrere Fitnessgeräte.

Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen auf oder rund um das Gelände bzw. der Hauptstraße gemacht?

Hinweise zu dem Einbruch, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeug oder auch zum Abtransport der Beute nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell