POL-GI: Mutmaßliche Spendenbetrügerin erwischt+++ Offenbar in Kasse gegriffen+++ Kontrolle über PKW verloren

Pressemeldungen vom 05.03.2021:

Gießen: Kontrolle in der Marburger Straße

Mit zur Blutentnahme musste ein 36 - Jähriger nach einer Kontrolle am Donnerstagnachmittag in der Marburger Straße. Der Mann war zuvor in seinem PKW als Fahrer angehalten worden. In dem Fahrzeug befand sich noch dessen Ehefrau und zwei Kinder als Beifahrer. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hatte und offenbar Drogen vor der Fahrt zu sich nahm. Auf ihn und auch seine Ehefrau, die Halterin des PKW ist, kommen nun Strafanzeigen zu.

Hungen: 1,7 Promille festgestellt

Ein 65 - Jähriger wurde am Freitagmorgen in der Hungener Poststraße angehalten. Der Autofahrer machte dann einen ersten Alkoholtest. Da das Gerät 1,7 Promille anzeigte, musste er am frühen Morgen mit zur Blutentnahme.

Reiskirchen: Mutmaßliche Spendenbetrügerin erwischt

In der Bänningerstraße in Reiskirchen erwischte am Dienstagvormittag eine Zivilstreife der Polizei eine mutmaßliche Spendenbetrügerin auf frischer Tat. Die 28 - Jährige Rumänin hatte auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes einen 41 - Jährigen angesprochen und ihm dabei eine Kladde vorgehalten. Gerade als der Mann ihr eine Spende in Form von 20 Euro geben wollte, schritten die Beamten ein. Es stellte sich heraus, dass die 28 - Jährige für eine Organisation, die es gar nicht gibt, sammelte. Auch konnte sie keine Genehmigung vorlegen. Die Frau wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Polizei empfiehlt:

a) Lassen Sie sich einen Sammlerausweis zeigen. Dieser ist nur in Verbindung mit einem Personaldokument gültig.

b) Lassen Sie sich nicht ablenken; behalten Sie Ihre Wertsachen im Auge.

c) Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Geldbörse fassen.

d) Vermeiden Sie jeglichen Körperkontakt. Schaffen Sie räumlichen Abstand.

e) Rufen Sie sofort die Polizei an, wenn Sie Opfer oder Zeuge einer Straftat werden.

Pohlheim: Motorroller entwendet

In der Bahnhofstraße hat ein Unbekannter am Mittwoch einen Roller der Marke Peugeot entwendet. Der Unbekannte hatte das Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 641 LZG. Zeugen konnten der Polizei berichten, dass offenbar ein etwa 14 - Jähriger mit blonden Haaren den Roller entwendet hat. Er soll einen schwarzen Rucksack mitgeführt haben und etwa 165 bis 170 Zentimeter groß sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Offenbar in Kasse gegriffen

In die Kasse eines Discounters gegriffen hat ein Unbekannter am Donnerstag, gegen 20.30 Uhr. Der Unbekannte hatte den Markt in der Gießener Straße betreten und sich dort eine Dose Whiskey-Cola geholt und an der Kasse vorgelegt. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, griff der Unbekannte zu und holte sich etwa 800 Euro. Anschließend rannte er mit dem Diebesgut davon. Der Dieb soll mit etwa 195 Zentimeter auffallend groß sein. Neben einer schlanken Figur soll er kräftige Schultern haben und eine gestrickte schwarze Wintermütze getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Wettenberg: Planenschlitzer versuchen es

Zu Beginn der Woche haben Unbekannte die Seitenwand eines Anhängers aufgeschlitzt. Die Unbekannten hatten dann in dem Anhänger, der auf einem Rastplatz bei Wettenberg abgestellt war, mehrere Kartonagen aufgeschnitten, aber offenbar nichts entwendet. In den Kartons befanden sich Kleidungsstücke. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Kontrolle über PKW verloren

Donnerstagabend (04.März) gegen 21.45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Gießen in einem VW die Westanlage in Richtung Rodheimer Straße. Offenbar aufgrund regennasser Fahrbahn verlor der VW-Fahrer in einer Baustelle die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Baustellenabsperrung. Dabei wurden Zaunteile der Absperrung auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein 21-jähriger Mann aus Gießen in einem Subaru und eine 20-jährige Frau aus Linden in einem VW befuhren die Gegenfahrbahn, konnten den Metallteilen nicht ausweichen und es kam zum Zusammenstoß mit den Zaunteilen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Rangieren Toyota beschädigt

Ein 29-jähriger Mann in einem Skoda beschädigte offenbar beim Rangieren auf einem Parkplatz im Schiffenberger Weg einen geparkten Toyota. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Eine Leichtverletzte und 13.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Donnerstag (04.März). Gegen 18.20 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Gießen in einem Audi die Krofdorfer Straße in Richtung Innenstadt und eine 22-jährige Frau aus Mücke in einem Seat war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Carlo-Mierendorff-Straße beabsichtigte die Audi-Fahrerin nach links abzubiegen. Offenbar übersah die 42-Jährige die Seat-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Gießenerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Laubach: Wildunfall

Ein 22-jähriger Mann aus Mücke in einem Seat fuhr am Donnerstag (04.März) gegen 06.40 Uhr von Sellnrod nach Altenhain als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Seat-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Reh. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag (04.März) gegen 15.20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Linden in einem VW die Gießener Pforte und beabsichtigte in die Robert-Bosch-Straße abzubiegen. Dabei missachtete der VW-Fahrer offenbar die Vorfahrt eines 34-jährigen Mannes aus Linden in einem Daimler, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Biebertal: Unfall wegen Straßennässe

Freitagnacht (05.März) gegen 02.25 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Biebertal die Straße "Am Wingert". Vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn, drehten die Reifen durch und das Fahrzeug prallte gegen ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug eines 54-Jährigen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Unachtsamkeit führt zu Unfall

Ein 53-jähriger Mann aus Langgöns befuhr am Freitag (05.März) gegen 10.45 Uhr die Weidigstraße in Oberkleen in Richtung der Straße "An der Waldscheuer". Offenbar verzog der Langgönser in Höhe der Hausnummer 22 das Lenkrad, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Fahrzeug, dass in einer Hofeinfahrt stand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

