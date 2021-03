Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, 81-Jähriger fährt in Graben, schwer verletzt

Westerkappeln (ots)

Auf der Heerstraße auf Höhe der Straße Im Hook ist ein 81-jähriger Westerkappelner am Freitagmorgen (26.02.21) gegen 09.25 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto über die Gegenfahrbahn in den linken Straßengraben gefahren. Dabei wurde er schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der 81-Jährige, der die Heerstraße in Richtung Neuenkirchen befuhr, zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Westerkappelner musste durch die Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Am grauen Opel des 81-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

