POL-ST: Ibbenbüren, Geschädigter Fahrzeughalter gesucht

Ibbenbüren (ots)

Bei der Polizei in Ibbenbüren hat sich ein Fahrzeugführer gemeldet, der auf dem Parkdeck des Supermarktes Marktkauf an der Hansastraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann fuhr am Freitag (26.02.) gegen 09.25 Uhr mit seinem grauen VW Golf Plus auf das Parkdeck und kam beim Einparken gegen die linke Fahrzeugseite eines dort bereits abgestellten Pkw. Danach ging er zum Einkaufen in das Geschäft. Als er zurückkam, war das beschädigte Auto bereits nicht mehr auf dem Parkplatz. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Pkw. Der Halter wird gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

