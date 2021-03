Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Mittwoch, 17. März 2021, 08.00 Uhr, und Mittwoch, 24. März 2021, 06.00 Uhr, kam es in der Straße Platerei zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete das Kennzeichen von einem Seat Mii in der Farbe beige. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

Lastrup- Einbruch in Baucontainer

Zwischen Dienstag, 23. März 2021, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 24. März 2021, 07.15 Uhr, kam es in der Straße Korbmacherweg in einem dortigen Neubaugebiet zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter suchten eine Baustelle auf und brachen einen Baucontainer auf. Aus diesem wurden Werkzeuge und Starkstromkabel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel. 04472-932860) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell