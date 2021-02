Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 87-jähriger Radfahrer verstirbt im Krankenhaus ++ 62-Jährige verstirbt bei Wohnungsbrand ++ Einbruch in Einkaufsmarkt ++

Rotenburg (ots)

87-jähriger Radfahrer verstirbt im Krankenhaus

Scheeßel. Der am Dienstag vergangener Woche bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte 87-jährige Fahrradfahrer ist am Freitag im Diakoniekrankenhaus verstorben. Ein Treckerfahrer hatte den, auf einem Radweg an der L 130 aus Richtung Scheeßel kommenden Senioren am Nachmittag beim Abbiegen aus einem Wirtschaftsweg auf die Landesstraße vermutlich übersehen. Bei der Kollision zog sich der 87-Jährige schwere Kopfverletzungen zu.

62-Jährige verstirbt bei Wohnungsbrand

Rhade. Am Samstagnachmittag ist eine 62-jährige Frau aus Rhade bei einem Wohnhausbrand in der Straße Feuerhörn ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Schlafzimmer der Seniorin aus. Anwohner bemerkten die Rauchentwicklung und verständigten Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden die 62-Jährige leblos in ihrem Bett. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Möglicherweise war eine brennende Zigarette die Ursache für das Unglück. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Einbruch in Einkaufsmarkt

Sottrum. In der Nacht zum Sonntag sind zwei unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt an der Straße Lienworth eingebrochen. Auf der Rückseite des Gebäudes schlugen sie gegen 3.30 Uhr eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so den Zutritt zu einem Kiosk. Dort fanden die Täter Tabakwaren. Mit der Beute machten sie sich aus dem Staub.

